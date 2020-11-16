Лукашенко заявил о грядущем перераспределении полномочий президента

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. В сегодняшнем белорусском обществе сформирован запрос на перемены, которые предполагают перераспределение властных полномочий президента. По заверению главы Белоруссии, этот процесс может произойти и без изменения основного закона страны, сообщает Sputnik Беларусь.
"Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80 полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо", – уточнил Лукашенко.
"Правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, <…> обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания Президенту, поэтому я и сказал, что готов вас слушать (это очень важный вопрос), но принимать решение будете вы", – заявил Лукашенко.
Причем обновленный процесс принятия решений будет касаться не только вопроса о дорожных сборах.
"Дальше – больше: ко Всебелорусскому народному собранию я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Острых вопросов для общества у нас немного: мы уже приняли всякие решения", – считает белорусский лидер.
После чего Лукашенко напомнил, что ранее такие решения принимал в основном он сам, подставляясь под общественную критику, но при этом отдавая себе отчет, что без принятия данных решений не будет государства.
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