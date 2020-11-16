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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко заявил о грядущем перераспределении полномочий президента

© AP Photo / Andrei Stasevich
Политика
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Sputnik Молдова
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При этом президент Белоруссии уверен, что передать парламенту, правительству и другим структурам большинство президентских прерогатив можно без ломки конституции.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. В сегодняшнем белорусском обществе сформирован запрос на перемены, которые предполагают перераспределение властных полномочий президента. По заверению главы Белоруссии, этот процесс может произойти и без изменения основного закона страны, сообщает Sputnik Беларусь.

"Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80 полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо", – уточнил Лукашенко.

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Речь об этом зашла в понедельник на совещании, где предполагалось рассмотреть вопросы взимания платы за допуск к дорожному движению. Однако белорусский президент заявил, что эти вопросы рассмотрены не будут, так как все они относятся к компетенции парламента и правительства. Поэтому им и предстоит это решать, "как в цивилизованном обществе".

"Правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, <…> обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания Президенту, поэтому я и сказал, что готов вас слушать (это очень важный вопрос), но принимать решение будете вы", – заявил Лукашенко.

Причем обновленный процесс принятия решений будет касаться не только вопроса о дорожных сборах.

"Дальше – больше: ко Всебелорусскому народному собранию я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Острых вопросов для общества у нас немного: мы уже приняли всякие решения", – считает белорусский лидер.

После чего Лукашенко напомнил, что ранее такие решения принимал в основном он сам, подставляясь под общественную критику, но при этом отдавая себе отчет, что без принятия данных решений не будет государства.

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