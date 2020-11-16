После инаугурации нового главы молдавского государства президент соседней страны прибудет в Кишинев с визитом, сообщает посольство Румынии в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис посетит Молдову с официальным визитом в ближайшее время по приглашению Майи Санду, после инаугурации нового главы молдавского государства.

Эта договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора, который состоялся между Йоханнисом и Санду, сообщает посольство Румынии в Кишиневе.

В ночь с воскресенья на понедельник Клаус Йоханнис поздравил Майю Санду с победой на выборах.

​"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Республике Молдова. Граждане страны выбрали европейский и демократический путь, путь прогресса. Румыния останется рядом с Молдовой в реальных усилиях по модернизации, демократизации и сближению с ЕС", - написал Йоханнис в Twitter.

Центральная избирательная комиссия представила предварительные данные после обработки 100 процентов протоколов. По данным ЦИК, на 14.30 16 ноября из более 1,65 миллиона пришедших на выборы избирателей за Майю Санду отдали свои голоса 943 007 человек — 57,72%. За Игоря Додона голосовали 690 613 человек, или 42,28%.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур.

В октябре 2016 года Санду и Додон уже выходили во второй тур президентских выборов. Тогда победу одержал Додон.

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