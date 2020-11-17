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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Москва намерена не допустить ревизии заявления по Карабаху - Лавров

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201117/32528755/moscow-namerena-ne-dopustit-revizii-zayavleniya-po-karabakh.html

Глава российского Министерства иностранных дел провел пресс-конференцию, затронув важные аспекты проблем в Нагорном Карабахе.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Москва приложит все усилия, чтобы не допустить ревизии заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы сейчас не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено... Мы будем делать все, чтобы такие попытки не происходили, не увенчались успехом", - отметил он.

Кроме того, глава российской дипломатии прокомментировал заявление, ранее озвученное высокопоставленным представителем госдепартамента США о том, что Штаты и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг карабахского конфликта.  

"Мне странно было это слышать… Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений", - сказал Сергей Лавров журналистам.
Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Ilya Pitalev
Министры иностранных дел России и Армении обсудили миротворческую миссию в Карабахе

Он заверил, что американская сторона была проинформирована обо всем на уровне заместителя госсекретаря с учетом того, что сам госсекретарь Майк Помпео сейчас находится в долгосрочной зарубежной поездке, информирует агентство.

Кроме того, Россия с самого начала тесно работала с сопредседателями в Минской группе, в число которых входят США, сказал министр.

По его словам, за последние десять дней тему Карабаха "подробнейшим образом" дважды обсуждали президенты России и Франции, сам Лавров около часа говорил об этом со своим французским коллегой.

Главы России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. С 10 ноября Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Кроме того, в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. В настоящее время в Карабахе развернуты наблюдательные посты российских миротворцев.

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