Использование российских миротворцев в Карабахе одобрено Советом Федерации

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Согласно российской Конституции, вопрос о введении военного контингента решается Советом Федерации, однако российские миротворцы уже находятся в регионе. Как пояснил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, президент страны Владимир Путин имел право оперативно отправить миротворцев в Карабах без согласия верхней палаты из-за того, что там погибли россияне.

Согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет,также пояснил Клишас.

Миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления.

Обострение конфликта в Карабахе и миротворческая миссия России

Осенью этого года произошло обострение обстановки в Нагорном Карабахе, Армения и Азербайджан предприняли три безуспешные попытки договориться о прекращении огня. Лишь десятого ноября, после того как азербайджанская армия продвинулась к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту и захватила второй по величине город - Шуши - стороны заключили трехстороннее соглашение.

Его участниками стали Россия, Армения и Азербайджан. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.

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