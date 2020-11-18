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Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе

Использование российских миротворцев в Карабахе одобрено Советом Федерации

© Sputnik / David Galstyan
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201118/32541725/Ispolzovanie-rossiyskikh-mirotvortsev-v-karabakhe-odobreno-sovetom-federatsii.html

Российские сенаторы одобрили использование российских вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Согласно российской Конституции, вопрос о введении военного контингента решается Советом Федерации, однако российские миротворцы уже находятся в регионе. Как пояснил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, президент страны Владимир Путин имел право оперативно отправить миротворцев в Карабах без согласия верхней палаты из-за того, что там погибли россияне.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
Фото - Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах
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Согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет,также пояснил Клишас.

Миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления.

Обострение конфликта в Карабахе и миротворческая миссия России

Осенью этого года произошло обострение обстановки в Нагорном Карабахе,  Армения и Азербайджан предприняли три безуспешные попытки договориться о прекращении огня. Лишь десятого ноября, после того как азербайджанская армия продвинулась к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту и захватила второй по величине город -  Шуши - стороны заключили трехстороннее соглашение.

Его участниками стали Россия, Армения и Азербайджан. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.

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