Использование российских миротворцев в Карабахе одобрено Советом Федерации

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Согласно российской Конституции, вопрос о введении военного контингента решается Советом Федерации, однако российские миротворцы уже находятся в регионе. Как пояснил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, президент страны Владимир Путин имел право оперативно отправить миротворцев в Карабах без согласия верхней палаты из-за того, что там погибли россияне.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation