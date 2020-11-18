Турецкие миротворцы в Карабахе: быть или не быть

Не нужно лишний раз объяснять, почему турецкие военнослужащие в Азербайджане априори не могут играть роль миротворцев. Анкара всеми доступными инструментами и методами защищает интересы одной из сторон конфликта, пишет военный обозреватель.

Военно-политическая активность Анкары на закавказском направлении и решение Генеральной ассамблеи Великого национального собрания Турции – ввести в Азербайджан на год неназванное количество турецких военнослужащих – выглядят неоднозначными*. Количество и рамки миссии определит администрация президента Турции, и это решение может стать катализатором региональной турбулентности.

Не нужно лишний раз объяснять, почему турецкие военнослужащие в Азербайджане априори не могут играть роль миротворцев. Анкара всеми доступными инструментами и методами защищает интересы одной из сторон конфликта.

Российский президент Владимир Путин, вроде бы, убедил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не обострять обстановку и не провоцировать армянскую сторону вводом турецких войск в Карабах. Однако Эрдоган имеет репутацию непредсказуемого политика, способного принимать весьма рискованные решения.

На азербайджанской земле делать это Анкара может только в связке с Баку, но стратегические решения наверняка приняты, цепь событий предопределена. И это не конспирология, а скорее геополитическая аналогия.

К примеру, Россия в 2015 году временно ввела в Сирию ограниченный войсковой контингент по просьбе Дамаска (для наведения порядка), и получила в САР две постоянные военные базы. Анкара вряд ли довольна этим фактом.

На азербайджанском направлении Турция способна "отыграться", имея аналогичные (зеркальные) планы помощи братскому народу и продвижения собственных интересов. Недовольным соседям придется искать эффективный ответ или просто потесниться в зоне конфликта.

Степень свободы

Азербайджанский президент Ильхам Алиев после 10 ноября при любом подходящем случае, и едва ли не ежедневно напоминает, что Турция будет участвовать в операциях в Карабахе совместно с Россией.

И неслучайно. Трехсторонним соглашением от 10 ноября заложено несколько малозаметных, и все же опасных неопределенностей "нового мира".

Линия соприкосновения (бывшая линия фронта) и две внутренние зоны контроля (с армянским населением) в Нагорном Карабахе есть, а внешняя зона безопасности на местности и на картах не определена. Вот, к примеру, в регионе грузино-абхазского конфликта линией разделения сторон служила река Ингури, от которой на 12 км к западу и на 12 км к востоку простиралась зона безопасности, далее еще по 12 км – зона ограничения вооружений, и все это пространство – под контролем российских миротворцев.

В Карабахе зона безопасности под контролем российских миротворцев "опрокинута внутрь", а снаружи азербайджанская сторона (и Анкара) имеют некоторые степени свободы и возможность воспользоваться ею. Посты российских миротворцев не контролируют пространство за линией соприкосновения "с той стороны". И это не главная уязвимость.

Трехсторонним соглашением изначально определены две константы прекращения огня – миротворческая операция РФ в Нагорном Карабахе (с армянским населением) и совместный российско-турецкий центр контроля (где-то в отдалении). Взаимодействие между ними вероятно, интеграция исключается.

Ранее сообщалось, что мобильность турецких наблюдателей по Карабаху будет ограничена, выездные миссии не планируются (сбор информации доверят беспилотникам). И все же, за линией соприкосновения, в районах с преобладанием азербайджанского населения контрольных опций у Баку больше, а точное место расположения совместного российско-турецкого центра на территории Азербайджана пока неизвестно.

Логично предположить, что он будет находиться не слишком далеко от линии разделения сторон (так проще контролировать оперативную обстановку). Возможно, в одном из семи районов, перешедших под контроль азербайджанских войск в ходе 45 суток боевых действий.

Опасные эксперименты

Азербайджан – суверенная страна, и регулярные напоминания МИД РФ об уникальности и невозможности репликации российской миротворческой операции военно-политическое руководство в Баку наверняка воспринимает как нормальный рабочий процесс. Решая ту или иную проблему, президент Ильхам Алиев имеет полное право пригласить в свою страну ближних турецких друзей или дальних воинов-маори из Новой Зеландии. В состав мониторингового центра по восстановлению карабахских лесов или в любой другой удобный для взаимодействия формат. Было бы обоюдное желание.

Времени для подобных экспериментов более чем достаточно, миротворческие операции обычно длятся десятилетиями. Будущее многовариантно.

МИД РФ отмечает, что нет даже примерных сроков определения статуса Нагорного Карабаха. Обстановка в регионе остается сложной. Ильхам Алиев заявил, что "Россия и Турция - будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян".

Между тем, в Баку состоялся провокационный митинг на Аллее шехидов, с главным требованием – вывести российских миротворцев с территории Нагорного Карабаха. Тревожный звонок, напоминающий о многовариантном течении конфликта. Эту акцию уже осудили в парламенте Азербайджана. Но все же трехстороннее соглашение еще не прошло проверку временем, мир неустойчив.

* – Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

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