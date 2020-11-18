Турецкие миротворцы в Карабахе: быть или не быть

Военно-политическая активность Анкары на закавказском направлении и решение Генеральной ассамблеи Великого национального собрания Турции – ввести в Азербайджан на год неназванное количество турецких военнослужащих – выглядят неоднозначными*. Количество и рамки миссии определит администрация президента Турции, и это решение может стать катализатором региональной турбулентности.
Не нужно лишний раз объяснять, почему турецкие военнослужащие в Азербайджане априори не могут играть роль миротворцев. Анкара всеми доступными инструментами и методами защищает интересы одной из сторон конфликта.
Российский президент Владимир Путин, вроде бы, убедил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не обострять обстановку и не провоцировать армянскую сторону вводом турецких войск в Карабах. Однако Эрдоган имеет репутацию непредсказуемого политика, способного принимать весьма рискованные решения.
На азербайджанской земле делать это Анкара может только в связке с Баку, но стратегические решения наверняка приняты, цепь событий предопределена. И это не конспирология, а скорее геополитическая аналогия.
К примеру, Россия в 2015 году временно ввела в Сирию ограниченный войсковой контингент по просьбе Дамаска (для наведения порядка), и получила в САР две постоянные военные базы. Анкара вряд ли довольна этим фактом.
На азербайджанском направлении Турция способна "отыграться", имея аналогичные (зеркальные) планы помощи братскому народу и продвижения собственных интересов. Недовольным соседям придется искать эффективный ответ или просто потесниться в зоне конфликта.
Степень свободы
Азербайджанский президент Ильхам Алиев после 10 ноября при любом подходящем случае, и едва ли не ежедневно напоминает, что Турция будет участвовать в операциях в Карабахе совместно с Россией.
И неслучайно. Трехсторонним соглашением от 10 ноября заложено несколько малозаметных, и все же опасных неопределенностей "нового мира".
В Карабахе зона безопасности под контролем российских миротворцев "опрокинута внутрь", а снаружи азербайджанская сторона (и Анкара) имеют некоторые степени свободы и возможность воспользоваться ею. Посты российских миротворцев не контролируют пространство за линией соприкосновения "с той стороны". И это не главная уязвимость.
Трехсторонним соглашением изначально определены две константы прекращения огня – миротворческая операция РФ в Нагорном Карабахе (с армянским населением) и совместный российско-турецкий центр контроля (где-то в отдалении). Взаимодействие между ними вероятно, интеграция исключается.
Логично предположить, что он будет находиться не слишком далеко от линии разделения сторон (так проще контролировать оперативную обстановку). Возможно, в одном из семи районов, перешедших под контроль азербайджанских войск в ходе 45 суток боевых действий.
Опасные эксперименты
Азербайджан – суверенная страна, и регулярные напоминания МИД РФ об уникальности и невозможности репликации российской миротворческой операции военно-политическое руководство в Баку наверняка воспринимает как нормальный рабочий процесс. Решая ту или иную проблему, президент Ильхам Алиев имеет полное право пригласить в свою страну ближних турецких друзей или дальних воинов-маори из Новой Зеландии. В состав мониторингового центра по восстановлению карабахских лесов или в любой другой удобный для взаимодействия формат. Было бы обоюдное желание.
Времени для подобных экспериментов более чем достаточно, миротворческие операции обычно длятся десятилетиями. Будущее многовариантно.
Между тем, в Баку состоялся провокационный митинг на Аллее шехидов, с главным требованием – вывести российских миротворцев с территории Нагорного Карабаха. Тревожный звонок, напоминающий о многовариантном течении конфликта. Эту акцию уже осудили в парламенте Азербайджана. Но все же трехстороннее соглашение еще не прошло проверку временем, мир неустойчив.
* – Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан
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