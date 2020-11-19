Чего ждать "Северному потоку-2" от нового президента США - мнение экономиста

Всеобщая радость, связанная с уходом Трампа с поста президента, дала Германии ложную надежду на смягчение позиции США по "Северному потоку-2". Эксперты уверены, что в случае прихода к власти Джо Байдена, ситуация не изменится, а может и усугубиться.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. За время президентства Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном сложились очень сложные отношения. Но и при Байдене перспектив для их улучшения не предвидится. Однако в некоторых аспектах все же возможны подвижки.

Те, кто надеялся на изменения риторики США по "Северному потоку-2" после смены руководства страны, будут в скором времени разочарованы, считает журналист Bild Юлиан Репке, приводя в пример мнение экспертов, знакомых с данной темой, отмечает радио Sputnik.

Эксперты издания призывают готовиться к тому, что Вашингтон и далее продолжит закручивать гайки по вопросу строительства газопровода. Именно к такому прогнозу подталкивает намерение США ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими предприятиями и судами. Как отмечает Репке, пока что речь не идет об ограничениях против немецких властей, однако Байден "способен похоронить" уже почти достроенный "Северный поток-2".

Бывший советник экс-президента США Барака Обамы Бенджамин Шмитт уверен, что демократы, как и республиканцы, негативно настроены по отношению к газопроводу из России в Германию.

Его мнение разделяет и специалист по энергетической безопасности Алан Райли: он уверен, что главная цель Байдена ‒ закрыть проект.

Экономист, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович не считает ситуацию столь однозначной.

Эксперт отмечает, что ожидания от президентства Байдена двоякие. Нельзя не признать, что его команда, да и сам Байден, не раз заявляли о том, что Штатам нужно проводить более жесткую санкционную политику в отношении России. В то же время, стремясь противопоставить себя Трампу, Байден может делать вид, что он менее эгоистичен во внешней политике.

"А раз он менее эгоистичен, то нельзя, например, говорить (европейцам): "мы сотрудничаем", и тут же говорить: "давайте введем американские санкции против европейских компаний, за то, что они работают с "Газпромом"". Поэтому возможные действия Байдена ‒ они неоднозначны. Посмотрим, на мой взгляд, здесь еще есть развилки определенные", ‒ сказал Станислав Митрахович в эфире радио Sputnik.

"Северный поток-2" – проект нового газопровода из России в Европу через Балтийское море. Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. США, Польша и страны Балтии долгое время выступают против “Северного потока-2”, утверждая, что он якобы угрожает их национальным интересам и безопасности.

Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, прекратить строительство. Швейцарская Allseas после этого заявила о приостановке прокладки газопровода.

В середине октября 2020 года Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока-2", теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода.

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