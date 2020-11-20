Лукашенко об ярлыке, который, вопреки стараниям оппозиции, к нему "никак не приклеишь"

Во время общения с журналистами глава государства ответил на вопрос о "лозунгах противников власти, где эту власть фактически приравнивают к фашизму".

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг лозунги оппозиции о приравнивании текущей власти к фашизму, заявив, что он является интернационалистом, выступающим за мир и согласие между представителями разных национальностей и религий.

Как передает Sputnik Беларусь, во время общения с журналистами в рамках посещения Лукашенко ОАО "Гомсельмаш" у него спросили о "лозунгах противников власти, где эту власть фактически приравнивают к фашизму".

"Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.

Он подчеркнул, что "всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир". "Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы, - каждый должен найти свою дорогу к храму. Поэтому я не националист, а фашизм - это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне", - сказал президент.

Комментируя лозунги оппозиции во время протестных акций, он заметил, что "нет революции без лозунгов". "Если революция, то нужны лозунги. Но вы не заблуждайтесь. Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет", - подчеркнул белорусский президент.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

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