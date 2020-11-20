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Здание Государственной Думы РФ

Cлова Санду о выводе миротворцев из Приднестровья прокомментировали в Госдуме

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (26)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201120/32581532/slova-sandu-o-vyvode-mirotvortsev-iz-pridnestrovya-prokommentirovali-v-gosdume.html

По мнению источника, налицо перспектива "размораживания" конфликта с последующим выходом на "горячую фазу".

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Заявление избранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья никогда не примут в Тирасполе, поскольку это ведет к "размораживанию" приднестровского конфликта, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее избранный президент Молдовы и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что надеется на появление геополитической возможности для воссоединения Кишинева с Тирасполем, по ее словам, должно быть достигнуто мирное решение приднестровского конфликта.

"Санду хочет, чтобы (российские – ред.) миротворцы ушли (из Приднестровья – ред.) и при этом с порога отбрасывает сценарий федерализации, с помощью которого можно обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир. Что предлагается жителям Приднестровья взамен? По факту – возвращение к ситуации 1992 года, когда разгорелся кровавый конфликт, унесший жизни тысяч людей. Налицо перспектива "размораживания" с последующим выходом на "горячую фазу", чтобы там ни говорила Санду о своем желании решать дело мирным путем", - отметила Панина.

По мнению депутата, очевидно, что "этот сценарий никогда не примут в Тирасполе". "Приднестровский вопрос можно было решить еще 17 лет тому назад, когда Россия предложила "меморандум Козака". Этот проект был отвергнут под давлением США. Остается только сожалеть, что и нынешние заявления Санду, похоже, написаны под диктовку американского суфлера", - заявила Панина.

Брифинг М. Санду в Кишиневе.
© Sputnik / Evgeny Odinokov
Санду выступила за вывод российских миротворцев из Приднестровья

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (26)

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