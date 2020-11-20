Официально: в Джорджии утвердили победу Байдена на президентских выборах в штате

Таким образом кандидату от Демократической партии - в соответствии с местным законодательством - там отходят голоса всех 16 выборщиков.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер официально утвердил результаты президентских выборов, согласно которым Джо Байден становится победителем в штате.

"Офис госсекретаря Джорджии сегодня утвердил результаты всеобщих выборов 3 ноября 2020 года", - говорится в заявлении офиса госсекретаря.

Таким образом, Байден теперь официально получает голоса 16 выборщиков.

​Ранее Раффенспергер заявил, что итоги пересчета голосов вручную на выборах президента США практически не отличаются от данных автоматической обработки.

Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

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