Санду и отношения с Россией: мягко стелет…

Получив поздравления от российского президента, победительница избирательной гонки провела встречу с послом РФ, а также заявила о намерении развивать двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении и прагматизме. "Стелет" госпожа Санду очень мягко, но все указывает на то, что "спать" будет жестко, пишет Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед.

Прагматизм по-евроинтеграторски

Отложим в сторону старый добрый скепсис и жизненный опыт, проявим добрую волю и поверим в искренность намерений новоизбранного президента Молдовы "подружиться с Россией". Но возможно ли это сделать?

Майя Санду еще во время предвыборной кампании заявила о намерении привести Молдову в Европу, а первые встречи, которые она провела после объявления итогов голосования, были с послами США и ЕС. Приоритеты заданы.

Но даже если бы Санду поставила себе цель возобновить стратегическое партнерство с РФ, Молдове необходимо исполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, которые, среди прочего, включают необходимость координации в сфере внешней политики и политики безопасности.

Вряд ли стоит напоминать, что единая внешняя политика ЕС в отношении РФ строится на санкциях, внешнеполитическом давлении, создании информационных структур по "противодействию российской пропаганде", энергетических спорах и так далее Отдельного упоминания заслуживает европейская позиция относительно так называемый "замороженных конфликтов", которые как Брюссель, так и государства-члены ЕС считают следствием "имперских амбиций" РФ. Один из них находится на территории Молдовы. Как гласит Резолюция Европарламента от 19 сентября 2019 г. в осуждение Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, СССР в июне 1940 года "оккупировал и аннексировал часть территории Румынии". Иными словами, Европа считает всю территорию Молдовы, включая Приднестровье, Румынией, а существование независимого молдавского государства лишь временным недоразумением, которое лишь ждет "восстановления исторической справедливости". Против этого, к слову, совсем не возражает гражданка Румынии Санду.

Но вернемся к "прагматизму". Вводя все новые санкции в отношении РФ, на словах Европа не признает существования конфронтации, обуславливая свои действия якобы аннексией Крыма Россией, мнимым присутствием российских войск в Донбассе, измышлениями о стремлении РФ взять под контроль европейский энергетический рынок, силой вернуть Прибалтику, захватить Польшу и пр. При этом у Европейского Союза хватает совести говорить о стремлении к конструктивному партнерству с Москвой и углублению отношений в тех сферах, где отношения совпадают. В общем, они тоже "хотят дружить".

Майя Санду пришла к власти в момент, когда российско-европейские отношения находятся на грани разрыва. Вследствие обмена санкциями, связанными с якобы отравлением российского либерального оппозиционера Алексея Навального, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о возможности заморозки диалога с Объединенной Европой. Соответственно, как политик проевропейский, она будет исполнять решения партнеров, которые открыто поддержали ее кандидатуру во время предвыборной кампании.

Как сообщают в самом ЕС, принципами его отношений с Россией является выполнение Минских соглашений, укрепление диалога с членами Восточного партнерства и Центральной Азии, обеспечение собственной устойчивости в вопросах энергетической безопасности и "гибридной войны", поддержка "гражданского общества" в России. Все вопросы носят явно конфронтационный характер и справедливо воспринимаются в Москве как угроза.

Как выглядит прагматизм проевропейских режимов в СНГ, мы наблюдали на примере Украины времен Виктора Ющенко, когда в стране уже был объявлен "курс в евроатлантическое сообщество", но еще не разразилась гражданская война. "Прагматичный диалог" обернулся не только газовыми войнами, но и крайне негативно-настороженным восприятием любых двусторонних проектов с РФ, в которых старательно выискивали посягательства на независимость и "европейские устремления" Украины. Крайне похожая ситуация сложилась и в Молдове с недавним российским кредитом, против которого дружно выступили Санду и ее соратники, мотивируя это мнимой угрозой обеспечения российского контроля над финансами страны. Любопытно, многим ли вспомнились российские $3 млрд., которые киевские власти назвали "взяткой Янковичу"?

Прокрустово ложе идеологий и обязательств

Говоря о повестке дня в отношениях с Россией, Майя Санду озвучила тезисы о необходимости отмены пошлин на молдавские товары и предоставлении Россией благоприятных условий для работающих там граждан Молдовы. Намерения, безусловно, благородные и встречающие понимание в Москве. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона готова к углублению взаимовыгодного сотрудничества с молдавскими партнерами, но здесь есть ряд тонкостей.

Во-первых, решение об отмене пошлин для молдавских товаров было принято в комплексе с решением о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС. Имея Зону свободной торговли с ЕС в рамках Соглашения об ассоциации, Украина столкнулась с рядом российских ограничений по Договору о Зоне свободной торговли СНГ еще до введения западных санкций против РФ, к которым присоединился Киев. То То есть, сохранение благоприятного режима торговли Молдовой возможно лишь в условиях диалога с ЕАЭС. Какова будет позиция в отношении Евразийского союза со стороны новой главы государства?

Во-вторых, в свете нарастания противостояния между США, ЕС и Россией вполне вероятно нарастание давления на Кишинев по вопросу присоединения к антироссийским санкциям запада как условия для углубления евроинтеграции. Так называемая "изоляция" Игоря Додона сняла этот вопрос с повестки дня, но сам по себе он никуда не делся. Даже сам факт переговоров Молдовы с Вашингтоном и Брюсселем по этому поводу поставит крест на освобождении молдавских товаров от пошлин в РФ.

В-третьих, интересы Молдовы Санду артикулировала очень четко. А вот пунктов, которые были бы интересны России, так и не прозвучало. Между тем, торговые преференции и режим пребывания граждан являются неотъемлемой частью всего комплекса двусторонних отношений между государствами, включая гуманитарную сферу, положение русской общины и Православной церкви, трактовки истории и национальной памяти.

Майя Санду известна тем, что в бытность министром образования отменила изучение русского языка в школах Молдовы, и хотя в последнее время она сделала ряд примирительных заявлений, верится в них с трудом. Как известно, короля делает свита, а все политические силы, которые поддерживали победительницу во втором туре, как и ее собственная партия, выступают за румынизацию, крайне резко настроены против российских телеканалов, не считают День Победы праздником, а русский язык и информацию российского происхождения трактуют как "информационную войну" и "пропаганду". Не стоит забывать и о том, что Майя Санду, которая трудилась в структурах Джорджа Сороса, тесно связана с западными НПО, одним из основных направлений деятельности которых является борьба с российским влиянием.

Совершенно прогнозируемо, что, как бы новые власти Молдовы ни стремились разделить гуманитарные и экономические вопросы, они будут оказывать влияние на торговый режим и положение молдавских граждан в РФ.

Тем более, что Санду уже продекларировала и другие конфликтные моменты.

Приднестровский узел

Не прошло и нескольких дней после выборов, как обстановка вокруг Приднестровья стала накаляться. Новоизбранный президент Молдовы уже отказалась платить за поставленный Приднестровью российский газ и потребовала "вывода российских войск и боеприпасов". Это уже само по себе является спекуляцией в отношении миротворческого контингента, находящегося на левом берегу Днестра в соответствии с соглашением, которое подписывала и молдавская сторона.

О воинственных намерениях Санду свидетельствует и тезис о том, что мягкий сценарий Игоря Додона по реинтеграции мятежной территории для нее является неприемлемым. Ожидая некоей "геополитической возможности" для возврата Приднестровья, Санду налаживает диалог с Украиной, что будет означать усиление блокады непризнанной республики. Явно создается и координационный механизм по ужесточению конфликтов в Приднестровье и Донбассе, в отношении которого Санду уже посоветовала Киеву не проявлять мягкость. По сути, новый лидер Молдавии поддержала обстрелы мирного населения, экономическую блокаду и социальную дискриминацию жителей ДНР и ЛНР. Это, впрочем, вполне ожидаемо, если вспомнить попытки лишить приднестровцев права голоса на выборах, хотя они являются полноправными гражданами Молдовы.

Это создает угрозу не только населению Приднестровья и российским военнослужащим, но и безопасности на широком фронте от Луганска до Тирасполя. Напомню, что в мае 2019 года корпорация RAND подготовила обширный доклад по "изматыванию" России путем, в том числе, предоставления Украине летальных вооружений, "демократизации" Белоруссии, усиления своего присутствия на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Отдельным пунктом в документе идет речь о "переманивании" на свою сторону Приднестровья. Как показывают последние события, план реализуется.

Наиболее опасным в этом контексте является унионисткий настрой прозападных молдавских политиков, что влечет за собой высокую вероятность вмешательство в приднестровский конфликт члена НАТО Румынии. В любом случае присутствие Альянса в Молдове после прихода к власти Санду резко усилится, вплоть до отмены нейтрального статуса страны.

Охлаждение неизбежно

Безусловно, посыпать голову пеплом не стоит. Двусторонние отношения переживали не один период охлаждения и правления "проевропейских" политиков в Молдове.

Для реализации своих устремлений в сторону ЕС и НАТО Майе Санду необходимо получить большинство в парламенте, который по-прежнему находится под контролем социалистов.

Впрочем, вряд ли это будет сложно. Как показали выборы в США и ряде "постмайданных" стран СНГ, при необходимости приведения к власти глобалистских элит демократические нормы, избирательное законодательство, свобода слова, политический плюрализм и другие "общечеловеческие ценности" отступают на задний план. Подконтрольный западным НПО "Институт публичных политик" уже проводит опросы, какие из партий выиграли бы досрочные парламентские выборы, а сеть "СМИ Сороса" широко пропагандирует полученные результаты.

Если учесть жесткую внутривидовую борьбу на левом фланге, Санду удастся даже сохранить хорошую мину при плохой игре и имитировать присутствие в парламенте широкого спектра политических сил.

Впрочем, это уже совсем другая история, а вот российско-молдавские отношения ждет очередной период охлаждения и сокращения сотрудничества.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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