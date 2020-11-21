Путин о глобальной экономике: мир такого не знал со времен Великой депрессии

Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, по словам российского лидера, беспрецедентен, а кризис носит системный характер.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Сейчас наблюдается экономический кризис, с которым мир не сталкивался почти столетие, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в своем онлайн-выступлении на саммите G20.

"Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал", - сказал он, выступая на саммите G20.

о его словам, большой риск несет девальвация национальных валют, фискальные доходы снижаются, при этом необходимость дополнительной поддержки экономики увеличивается.

В России, отметил глава государства, объем антикризисной поддержки из бюджета составил 4,5 % ВВП, что не смогло смягчить ситуацию в экономике.

Путин обозначил в своем выступление на саммите G20 основные вызовы для мирового сообщества.

"Главным риском, конечно, остается вероятность, несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском останется массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица. С последующим ростом бедности и социальной неустроенности", - сказал он.

В глобальном масштабе, уверен президент России, нужны дополнительные меры, чтобы не допустить социального неравенства на фоне пандемии.

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