Путин о глобальной экономике: мир такого не знал со времен Великой депрессии

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Сейчас наблюдается экономический кризис, с которым мир не сталкивался почти столетие, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в своем онлайн-выступлении на саммите G20.
"Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал", - сказал он, выступая на саммите G20.
В России, отметил глава государства, объем антикризисной поддержки из бюджета составил 4,5 % ВВП, что не смогло смягчить ситуацию в экономике.
Путин обозначил в своем выступление на саммите G20 основные вызовы для мирового сообщества.
"Главным риском, конечно, остается вероятность, несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском останется массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица. С последующим ростом бедности и социальной неустроенности", - сказал он.
В глобальном масштабе, уверен президент России, нужны дополнительные меры, чтобы не допустить социального неравенства на фоне пандемии.
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