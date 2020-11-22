Президент России пояснил, почему не торопится поздравлять Байдена

Чисто формальные вещи, по словам российского лидера, должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Россия ждет окончания внутриполитического противостояния в США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплеки - не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится - мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1", говоря о поздравлении победителя президентских выборов в США.

"Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену", - отметил президент.

"Поэтому здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела", - сказал Путин.

"Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Но кому оказано это доверие - должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом", - добавил президент.

Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Действующий американский лидер Дональд Трамп оспаривает это в судах, которые пока не становятся на его сторону. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин поздравит избранного президента США после официального объявления результатов выборов.

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