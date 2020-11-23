Вернет ли Байден США в Договор по открытому небу - мнение российского эксперта

Российский политолог рассуждает о том, какая судьба может ждать Договор по открытому небу, о выходе из которого США объявили 22 ноября.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Новое руководство Соединенных Штатов, скорее всего, попытается вновь присоединиться к Договору по открытому небу (ДОН), решение выйти из него для уходящей американской администрации носит политический характер. Об этом РИА Новости заявил доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены. А вот сенатор-демократ Роберт Менендес высказался против этого решения, назвав его "безрассудным" и делающим США и их союзников "менее защищенными от России".

Борис Межуев полагает, что Джо Байден, который, по предварительным данным, является избранным президентом США, предпримет попытки вернуть Штаты в Договор по открытому небу.

"Мне кажется, он попытается это сделать. Решение о выходе из договора имеет политический характер для уходящей администрации, которая не хочет уходить и, видимо, пытается заручиться поддержкой у наиболее агрессивно настроенных кругов, в том числе из Пентагона. Однако, как мы видим, это уже встретило сопротивление в сенате, прежде всего, среди демократов, которые утверждают, что выход Вашингтона из ДОН - решение глубоко ошибочное", - отметил он.

Эксперт добавил, что такой же оценки придерживаются и европейские союзники Вашингтона - например, Великобритания.

"Британцы полагают, что выход из договора США ослабляет безопасность европейских стран и самих Штатов. Если Россия закроет небо, это сыграет в минус, прежде всего, Европе и самим США. Я думаю, несмотря на принятое в Вашингтоне решение, скорее всего, оно не будет одобрено сенатом, и последующая администрация попытается "переиграть" его обратно", - спрогнозировал Межуев.

По его мнению, действующий президент США Дональд Трамп перед своим уходом с поста попытается предпринять и другие шаги, чтобы осложнить отношения Вашингтона с Россией. © REUTERS / Jim Urquhart Русские хакеры курят в стороне: кто захватил настоящую власть в США

"Такое ощущение, что он (Трамп) за что-то на Россию обиделся, несмотря на то, что Россия, по сути, одна из немногих мировых держав, которая не поздравила Байдена с избранием. Возможно, он попытается денонсировать еще какие-то договоры, из которых США пока не вышли, либо ввести санкции... Это опасная ситуация, и я бы исходил из того, что будет лучше, если переход власти в США состоится как можно скорее - не только де-юре, но и де-факто", - подчеркнул Бррис Межуев.

В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. Москва заявила, что будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Выход США из ДОН делает договор нежизнеспособным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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