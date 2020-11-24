Минобороны США будет работать с Джо Байденом по передаче власти

Пентагон официально заявил, что готов к началу процедуры передачи власти от Дональда Трампа к Джо Байдену.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Джо Байдена получено министерством обороны США, на уровне ведомства будет реализован соответствующий план, передает РИА Новости.

"Министерство получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. Сегодня вечером с министерством обороны связалась команда Байдена", - говорится в заявлении Пентагона.

Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США (GSA) де-факто признало победу кандидата-демократа на выборах и заявило о готовности начать процесс передачи президентских полномочий. В Пентагоне заявили, что с ведомством уже связалось GSA, а также представители Байдена.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. Американская пресса сообщает, что демократ Джо Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его с избранием на пост президента.

Действующий глава государства Дональд Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы" и отказывается признать поражение, однако он допустил начало формальных процедур передачи власти. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

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