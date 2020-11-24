Путин вновь назвал путь к нахождению оптимальных решений в сфере безопасности

Свое видение российский лидер изложил на церемонии вручения ему иностранными послами верительных грамот.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин считает, что искать оптимальные решения по стратегической безопасности в мире нужно с участием всех стран при центральной роли ООН.

По его словам, вся система международной безопасности, стратегической стабильности и контроля над вооружениями находится под сильнейшим давлением.

"Вновь подчеркну, что искать оптимальные, адекватные решения… можно лишь при равноправном участии всех членов международного сообщества на базе общепризнанных норм международного права при координирующей, центральной роли ООН", - сказал глава государства на церемонии вручения ему послами верительных грамот.

Он также заявил, что надеется на очный формат проведения саммита постоянных членов совета безопасности ООН.

Россия была инициатором его организации, в том числе и для формирования объединяющей повестки дня.

"Надеемся, что саммит состоится, причем в очном формате, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал Путин.

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