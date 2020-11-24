Лавров: Запад уже не может "рулить в мире" в одиночку, но к диалогу готов все меньше

Россию. по словам главы внешнеполитического ведомства, все чаще в последнее время обвиняют в том, что не доказано никакими фактами, хотя Москва просит давно ей эти факты предъявить.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. В одиночку рулить в мире у Запада уже не получается, заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Группа двадцати" отражает понимание, в том числе нашими западными партнерами, что в одиночку рулить в мире у них уже не получается, поэтому вместо так называемой "семерки" была задействована лет 10 назад на высшем уровне впервые "Группа двадцати",- сказал глава российской дипломати.

В то же время, отметил он, западные партнеры России все меньше и меньше готовы решать существующие проблемы через диалог.

"Все-таки обвинения в адрес России по любому поводу, да и все чаще и чаще без поводов, потому что нас все чаще в последнее время обвиняют в том, что не доказано никакими фактами, хотя мы просим давно нам эти факты предъявить", - напомнил Лавров.

Такая практика характерна для небольшой группы стран.

"Большинство государств солидарно с нами в том, о чем я только что сказал, - в необходимости уважать принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, ну и урегулирование любых споров через диалог, к чему наши западные партнеры все меньше и меньше готовы", - подчеркнул глава МИД.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova