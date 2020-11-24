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Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля.

Встреча замглавы российского МИДа с послом Молдовы: настрой на развитие взаимодействия

© Sputnik / Nataliya Seliverstova
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (35)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201124/32626670/vstrecha-zamglavy-rossiyskogo-mida-s-poslom-moldovy-nastroy-na-razvitie-vzaimodeystviya.html

Состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений с учетом итогов недавних президентских выборов в Молдове.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко во вторник провел встречу с послом Молдовы в Москве Андреем Негуцей.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
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Cтороны обсудили отношения двух стран с учетом итогов выборов президента в республике, выразили общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечено в комментарии МИД РФ, состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений с учетом итогов недавних президентских выборов в Молдове.

"Был выражен общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года", - подчеркнули в ведомстве.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (35)

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