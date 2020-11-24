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Дональд Трамп.

Две постэлекторальные вести из США: результаты выборов в трех штатах и решение Белого дома

© AP Photo / Patrick Semansky
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201124/32631180/dve-postelektoralnye-vesti-iz-usa-rezultaty-vyborov-v-trekh-shtatakh-i-reshenie-belogo-doma.html

Обе информации, поступившие под конец дня, можно расценить как косвенные признаки того, что Дональд Трамп уходит.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Белый дом разрешил предоставлять Джо Байдену ежедневную информацию, предназначенную для главы государства, в том числе разведданые, сообщает сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника в администрации.

Несколько ранее кандидат-демократ выступил с речью в Вилмингтоне после признания его победы в президентских выборах США сразу в трех штатах — Пенсильвании, Мичигане и Неваде.

Ракеты смотрят в небо.
© Sputnik / Евгений Биятов
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Баеден заявил о "прогрессе" в подсчете голосов и "оформлению победы на выборах". Он также приветствовал решение Управления общих служб (GSA) начать процесс передачи власти. Как заверил Байден, скоро начнутся необходимые для этого обсуждения с федеральным правительством.

Он также рассказал, кто займет ключевые посты в его кабинете. Как и планировалось ранее, Тони Блинкена представили на должность госсекретаря, Линду Томас-Гринфилд — на место постпреда при ООН, Джейка Салливана — на пост советника по национальной безопасности, Алехандро Майоракса — в Министерство внутренней безопасности, экс-госсекретаря Джона Керри – ответственным по климату.

"Вся эта команда добилась в сумме наиболее крупных достижений в национальной безопасности и дипломатии за последнее время. Это стало возможным благодаря десятилетиям опыта работы с партнерами. Именно так мы сохраняем безопасность Америки без участия в ненужных военных конфликтах", — сказал Байден.

По его словам, с такой администрацией США вновь будут "лидировать в мире и сидеть во главе стола", а также "противостоять противникам и не отвергать союзников".

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