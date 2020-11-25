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Джо Байден

Байден рассказал о своих первых шагах на посту президента

© AFP 2020 / Jim Watson
Политика
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Sputnik Молдова
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Кандидат в президенты США поделился планами на первые сто дней своего пребывания на посту главы государства.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Джо Байден заявил о намерении провести миграционную реформу, продолжить борьбу с коронавирусом, а также отменить ряд указов своего предшественника.

"Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек", — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Также политик добавил, что намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, ухудшили экологическую обстановку в стране, сообщает РИА Новости.

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Байден пообещал, что не станет сводить счеты со своим оппонентом на прошедших президентских выборах и не будет инициировать расследование в отношении Трампа. Главной своей целью он назвал возвращение американскому обществу уверенности в себе.

При этом политик призвал не расценивать его президентскую каденцию как "третий срок" Барака Обамы, при котором он восемь лет работал вице-президентом, так как мир за это время сильно изменился и проводить прежнюю политику в новых условиях нереально.

"Мы столкнулись совершенно с другим миром. Президент Трамп изменил ландшафт. Теперь это "Америка в первую очередь", то есть "Америка в одиночестве", — добавил Байден.

Окончательные итоги выборов президента США до сих пор не объявлены, хотя они прошли еще 3 ноября. Все это время проводился пересчет голосов в ключевых штатах. 24 ноября сразу три из них — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (6) — подтвердили победу Байдена.

Владимир Путин рассказал, почему не поздравил Джо Байдена с победой на выборах.
© Video : Ruptly / "Москва. Кремль. Путин", Россия-1
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Ранее многие американские СМИ заранее объявили о том, что демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Также он получил поздравления от многих мировых лидеров.

Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы", тем не менее он уже распорядился начать передачу власти Байдену.

Нового президента США приведут к присяге 20 января 2021 года.

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