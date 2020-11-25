Путин вернется к активному графику командировок в регионы

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это стало возможным благодаря наработанным мерам безопасности по COVID-19.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Благодаря выработанным в условиях пандемии коронавируса мерам безопасности, российский президент сможет более активно ездить по стране и посещать российские регионы.

Так Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую поездку Путина в Нижегородскую область, сообщает РИА Новости.

"Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам. Тем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок", - приводит слова Пескова агентство.

Также официальный представитель президента России пообещал в дальнейшем своевременно сообщать о готовящихся поездках главы российского государства в регионы.

На среду в графике Путина намечена рабочая поездка в город Саров Нижегородской области, где находится Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

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