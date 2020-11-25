14:57 25 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.42
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Президент РФ Владимир Путин

Путин вернется к активному графику командировок в регионы

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201125/32635741/putin-vernetsya-k-aktivnomu-grafiku-komandirovok-v-regiony.html

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это стало возможным благодаря наработанным мерам безопасности по COVID-19.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Благодаря выработанным в условиях пандемии коронавируса мерам безопасности, российский президент сможет более активно ездить по стране и посещать российские регионы.

Резиденция в Ново-Огарево.
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Впервые на видео - Комната отдыха в резиденции Путина в Ново-Огарево

Так Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую поездку Путина в Нижегородскую область, сообщает РИА Новости.

"Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам. Тем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок", - приводит слова Пескова агентство.

Также официальный представитель президента России пообещал в дальнейшем своевременно сообщать о готовящихся поездках главы российского государства в регионы.

На среду в графике Путина намечена рабочая поездка в город Саров Нижегородской области, где находится Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Путин вновь назвал путь к нахождению оптимальных решений в сфере безопасности
В Кремле рассчитывают наладить рабочие отношения с победившей на выборах Майей Санду


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ракета Чанчжэн-5 с лунным зондом Чанъэ-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай.
Фото – Лунная миссия Китая: запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе.
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться