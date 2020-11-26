Москва надеется, что ситуация в Белоруссии вскоре нормализуется - Лавров

Глава МИД России прибыл в Минск, чтобы принять участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств двух стран.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Россия надеется на окончательную нормализацию ситуации в Белоруссии в ближайшее время, в том числе благодаря инициативе о реформе Конституции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, выступая на заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран, передает РИА Новости.

"Конечно же, нас беспокоит текущая ситуация в Белоруссии, надеемся, что она скоро окончательно нормализуется, в том числе благодаря инициативе президента Белоруссии о конституционной реформе и модернизации политической системы, - сказал Лавров.

Российский дипломат также подчеркнул, что РФ осуждает "попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, попытки подогревания извне конфронтационной активности и навязывание односторонних посреднических услуг".

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава российского МИД отметил, что США и ЕС пытаются активно влиять на внутренние процессы в России и Белоруссии.

"Мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом, евроатлантическим союзом, НАТО, ЕС, США. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах, да, собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают", - сказал Лавров по итогам переговоров с Лукашенко.

О методах цветных революций, которые использует Запад в поддержку антиправительственных сил, в том числе в Белоруссии, Сергей Лавров заявил на встрече с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"Мы отметили многочисленные факты грубого вмешательства и США, и тех, кто следует в их фарватере, имея в виду отдельные европейские столицы, во внутренние дела суверенных государств. Продолжают использовать грязные методы так называемых цветных революций, включая манипулирование общественным мнением, поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации", - сказал дипломат.

Глава МИД России прибыл в Минск в среду вечером.

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