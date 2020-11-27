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Валентина Ивановна Матвиенко

Валентина Матвиенко вновь возглавит Совет МПА СНГ

© Photo : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201127/32664455/valentina-matvienko-vnov-vozglavit-sovet-mpa-sng.html

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ проходит в пятницу в Таврическом дворце, на повестке дня - ряд важных для евразийского пространства вопросов.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко переизбрана Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств Содружества Независимых Государств.

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Как сообщает РИА Новости, решение было принято членами Совета МПА единогласно. Эту должность Валентина Матвиенко занимает с 2011 года.

"Очень надеюсь, что следующей весной мы уже сможем с вами встретиться в Санкт-Петербурге", - сказала она.

Заседание проходит в режиме видеоконференции, в нем принимают участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций.

Одна из центральных тем - законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах — участниках СНГ в связи с пандемией COVID-19. Участники встречи также намерены рассмотреть вопросы состояния и перспектив экономической интеграции и ее нормативно-правового обеспечения на евразийском пространстве, создание Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ, другие вопросы.

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