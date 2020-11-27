Валентина Матвиенко вновь возглавит Совет МПА СНГ

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ проходит в пятницу в Таврическом дворце, на повестке дня - ряд важных для евразийского пространства вопросов.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко переизбрана Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств Содружества Независимых Государств.

Как сообщает РИА Новости, решение было принято членами Совета МПА единогласно. Эту должность Валентина Матвиенко занимает с 2011 года.

"Очень надеюсь, что следующей весной мы уже сможем с вами встретиться в Санкт-Петербурге", - сказала она.

Заседание проходит в режиме видеоконференции, в нем принимают участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций.

Одна из центральных тем - законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах — участниках СНГ в связи с пандемией COVID-19. Участники встречи также намерены рассмотреть вопросы состояния и перспектив экономической интеграции и ее нормативно-правового обеспечения на евразийском пространстве, создание Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ, другие вопросы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova