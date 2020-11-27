МИД РФ прокомментировал слова Санду о выводе российских войск из Приднестровья

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. МИД России рассматривает заявление избранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских войск из Приднестровья как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы. Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.
"Мы обратили внимание на интервью избранного президента Молдовы госпожи Санду одному из молдавских телеканалов. Она, в частности, заявила о своем намерении добиваться вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья. Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы", - отметила Захарова.
Захарова напомнила, что "уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы. Очень хотелось бы, чтобы все эксперты, политики, общественные деятели, которые рассуждают с такой легкостью на подобные темы, всегда это помнили".
Депутат Госдумы прокомментировал требование Санду о выводе российских миротворцев>>>
"То, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье, объясняется также необходимостью охраны складов военного имущества. Это целиком наша ответственность. Мы не отказываемся от обязательств по вывозу и утилизации этого имущества. Попытки создать некий ажиотаж вокруг этого вопроса мы считаем неуместными", - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России.
Захарова отметила, что при наличии соответствующих условий, как это было обозначено в документах Совета министров МИД ОБСЕ в Порту в 2002 году, можно будет говорить о практических шагах на этом направлении. Она напомнила, что до 2003 года, пока такие условия существовали, было вывезено 42 железнодорожных состава с боеприпасами и военным имуществом.
Напомним, избранный президент Молдовы Майя Санду в интервью на общественном телеканале "Молдова 1" в очередной раз выступила за вывод российского контингента из Приднестровья. По словам Майи Санду, она продолжит политику тех, кто выступал за вывод российских военных с территории Приднестровья.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>