МИД РФ прокомментировал слова Санду о выводе российских войск из Приднестровья

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. МИД России рассматривает заявление избранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских войск из Приднестровья как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы. Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

"Мы обратили внимание на интервью избранного президента Молдовы госпожи Санду одному из молдавских телеканалов. Она, в частности, заявила о своем намерении добиваться вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья. Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы", - отметила Захарова.

По ее словам, присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье, как хорошо известно, имеет ясно обозначенные цели. "Прежде всего, она обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил. Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность нашего участия в ней с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Пока до этого далеко", - сказала представитель российского МИД.

Захарова напомнила, что "уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы. Очень хотелось бы, чтобы все эксперты, политики, общественные деятели, которые рассуждают с такой легкостью на подобные темы, всегда это помнили".

Депутат Госдумы прокомментировал требование Санду о выводе российских миротворцев>>>

"То, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье, объясняется также необходимостью охраны складов военного имущества. Это целиком наша ответственность. Мы не отказываемся от обязательств по вывозу и утилизации этого имущества. Попытки создать некий ажиотаж вокруг этого вопроса мы считаем неуместными", - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России.

Захарова отметила, что при наличии соответствующих условий, как это было обозначено в документах Совета министров МИД ОБСЕ в Порту в 2002 году, можно будет говорить о практических шагах на этом направлении. Она напомнила, что до 2003 года, пока такие условия существовали, было вывезено 42 железнодорожных состава с боеприпасами и военным имуществом.

Напомним, избранный президент Молдовы Майя Санду в интервью на общественном телеканале "Молдова 1" в очередной раз выступила за вывод российского контингента из Приднестровья. По словам Майи Санду, она продолжит политику тех, кто выступал за вывод российских военных с территории Приднестровья.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova