Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в онлайн-формате

Российский президент выйдет на связь из резиденции, а представители СМИ разместятся в зале Центра международной торговли, где мероприятие проводилось в последние годы.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря большую пресс-конференцию по итогам 2020 года.

Из-за сложной эпидемической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.

Путин выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители иностранных и федеральных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли.

Сотрудники региональных российских изданий для того, чтобы задать свой вопрос, смогут не покидать пределы своих федеральных округов: в каждом из них будут организованы специальные площадки для связи с Москвой.

В этом году пресс-конференция Путина будет включать также и элементы прямой линии. С 6 декабря все россияне, желающие задать вопрос своему президенту, смогут записать их через приложение "Москва - Путину".

Большая пресс-конференция президента России — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.

В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.

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