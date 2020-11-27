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Президент Дональд Трамп на брифинге в Белом Доме.

Трамп о "смешных 80 миллионах голосов" Байдена и о том, как тот может войти в Белый дом

© AP Photo / Patrick Semansky
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201127/32675959/trump-o-smeshnykh-80-millionakh-golosov-biden-i-o-tom-kak-tot-mozhet-voyti-v-belyy-dom.html

На примере Детройта, Атланты, Филадельфии и Милуоки, где, по утверждению действующего президента, были массовые фальсификации, видно, что у его конкурента на выборах "большая неразрешимая проблема".

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Демократ Джо Байден сможет занять Овальный кабинет лишь в одном случае, написал в Twitter действующий американский лидер Дональд Трамп.

​"Байден может войти в Белый дом как президент, только если он сможет доказать, что его смешные "80 миллионов голосов" не были получены обманом или незаконно", — заявил Трамп.

На примере Детройта, Атланты, Филадельфии и Милуоки, где, по утверждению Трампа, были массовые фальсификации, видно, что у Байдена "большая неразрешимая проблема".

Трамп и Байден.
© AP Photo / Jeff Chiu
Взгляд из США: реальные итоги могут остаться тайной, сейчас просто никто не хочет уступать

Ранее американский лидер отметил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена. Однако, по словам Трампа, в этом случае "они совершат ошибку". Президент вновь заявил о "массовом мошенничестве" во время голосования.

Выборы президента в США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков при необходимых 270. В последние дни сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.
Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов, при этом он уже распорядился начать передачу власти демократу. Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.

Члены коллегии выборщиков должны проголосовать 14 декабря. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.

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