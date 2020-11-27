Трамп о "смешных 80 миллионах голосов" Байдена и о том, как тот может войти в Белый дом

На примере Детройта, Атланты, Филадельфии и Милуоки, где, по утверждению действующего президента, были массовые фальсификации, видно, что у его конкурента на выборах "большая неразрешимая проблема".

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Демократ Джо Байден сможет занять Овальный кабинет лишь в одном случае, написал в Twitter действующий американский лидер Дональд Трамп.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020

​"Байден может войти в Белый дом как президент, только если он сможет доказать, что его смешные "80 миллионов голосов" не были получены обманом или незаконно", — заявил Трамп.

На примере Детройта, Атланты, Филадельфии и Милуоки, где, по утверждению Трампа, были массовые фальсификации, видно, что у Байдена "большая неразрешимая проблема".

Ранее американский лидер отметил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена. Однако, по словам Трампа, в этом случае "они совершат ошибку". Президент вновь заявил о "массовом мошенничестве" во время голосования.

Выборы президента в США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков при необходимых 270. В последние дни сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.

Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов, при этом он уже распорядился начать передачу власти демократу. Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.

Члены коллегии выборщиков должны проголосовать 14 декабря. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.

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