В Кремле рассказали о последствиях изменения статус-кво в Приднестровье

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Россия рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений, сообщил журналистам Дмитрий Песков во время пресс-конференции в понедельник.

"Россия выполняет очень важные функции и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, он, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", - отметил Песков.

Песков также сообщил, что Молдова предварительно не обсуждала с Россией предложение о выводе российских миротворцев из Приднестровья и размещения здесь гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ, которое озвучила избранный президент Майя Санду на пресс-конференции в понедельник.

"Предварительного обсуждения этой темы нет. Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двухсторонних отношений велика", - рассказал Песков.

Также пресс-секретарь российского президента рассказал, что переговоры с командой Майи Санду ведутся на дипломатическом уровне.

"Контакты (с Санду) идут по линии наших дипломатов. Вы знаете, что ее поздравил с избранием президент Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, налажены ли у Кремля какие-то контакты с избранным президентом Молдовы.

Также продолжается диалог и с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном, который, по словам Пескова, "был гораздо более конструктивным" в вопросе обсуждения нахождения российских миротворцев в приднестровском регионе.

"Мы рассчитываем также, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность и что мы будем учитывать всевозможные негативные последствия каких-либо резких шагов", - заявил Песков журналистам.

Избранный президент Молдовы Майя Санду в понедельник высказалась за преобразование миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ и вывод Организованной группы российских войск из Приднестровья. Об этом Санду заявила на первой большой пресс-конференции после своего избрания. Санду отметила, что будет обсуждать эти вопросы с руководством России после своего вступления в должность. По мнению Санду, российское военное присутствие в Приднестровье необходимо разделять на две части: Оперативную группу российских войск и миротворческий контингент.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova