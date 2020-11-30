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Дженнифер Псаки

Джен Псаки может снова получить пост в Белом доме

© AFP 2020 / Paul J. Richards
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201130/32705758/jen-psaki-mozhet-snova-poluchit-post-v-belom-dome.html

Намерение назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома озвучил Джо Байден, который, по предварительным данным, станет следующим после Дональда Трампа президентом США.

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Сообщение о возможном назначении было размещено на сайте переходной команды. При этом уточнялось, что на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.

"Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", -  приводит РИА Новости опубликованную на сайте цитату Байдена.

Факт, что подобные люди занимают высокие государственные посты в ядерной сверхдержаве, "вызывает закономерную тревогу", рассказала агентству член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден
© REUTERS / Jim Bourg
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"Ее (Псаки - прим. ред.) имя во многом стало нарицательным, стало символом некомпетентности и невежества. Остается лишь надеяться, что за четыре года у Псаки было время расширить свой кругозор", - отметила Панина.  

Джен Псаки "прославилась" своими противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России. Она неоднократно становилась объектом критики и пародий благодаря оговоркам и путанице, которую допускала при обсуждении вопросов мировой политики.

Так, во время пресс-конференции госдепартамента в заявлении о поставках российского газа Псаки сказала, что природный газ "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию".

Еще Псаки заявляла, что "если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии".

А на брифинге 5 августа 2014 года представитель Госдепа, посчитав Астраханскую область пограничной с Украиной, заявила, что "глубоко обеспокоена проведением Россией учений ВВС и ПВО в Астраханской области", назвала их "провокационными" и служащими лишь для эскалации напряженности на российско-украинской границе.

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