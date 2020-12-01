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Вид на Степанакерт, Нагорный Карабах. Архивное фото.

Россия и Турция подписали соглашение о мониторинговом центре в Карабахе

© Sputnik / Aram Nersesyan
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201201/32709601/russia-i-turkey-podpisali-soglashenie-o-monitoringovom-tsentre-v-karabakh.html

Профильные министерства двух стран подписали официальный документ об организации центра мониторинга за соблюдением режима прекращения огня в регионе.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Министерство национальной обороны Турции сообщило о подписании двусторонней договоренности с Россией по созданию совместного центра мониторинга в Нагорном Карабахе.

"Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано", — говорится в заявлении Минобороны Турции.

Далее будут начаты работы по подготовке мониторингового центра к работе.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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