Россия и Турция подписали соглашение о мониторинговом центре в Карабахе

Профильные министерства двух стран подписали официальный документ об организации центра мониторинга за соблюдением режима прекращения огня в регионе.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Министерство национальной обороны Турции сообщило о подписании двусторонней договоренности с Россией по созданию совместного центра мониторинга в Нагорном Карабахе.

"Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано", — говорится в заявлении Минобороны Турции.

Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.https://t.co/R8tka9SM7g — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2020

Далее будут начаты работы по подготовке мониторингового центра к работе.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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