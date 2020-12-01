В Совфеде прокомментировали слова Санду о "нечестном" долге за газ

Заявления Майи Санду о долге за газ и высказывания по ОГРВ и миротворцам отдаляют, а не приближает перспективы урегулирования, считает российский сенатор.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Руководитель международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев считает, что избранный президент Майя Санду сделала бы больше для гипотетического восстановления территориальной целостности Молдовы, если бы выступила с инициативой принять на молдавское государство расходы по обеспечению снабжения газом всей территории страны, включая Приднестровье. Об этом Косачев заявил РИА Новости, комментируя заявления Санду, что долг страны перед "Газпромом" является "нечестным", и Кишинев не должен платить за газ, который использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья.

"Такая позиция напоминает скорее мышление товароведа или бухгалтера, а не политика. Госпожа Санду сделала бы неизмеримо больше для восстановления (пока гипотетического) территориальной целостности Молдовы, если бы выступила с противоположной инициативой - принять на молдавское государство расходы по обеспечению снабжения газом всей территории страны, включая Приднестровье", - отметил Косачев.

В таком случае, считает Косачев, Санду снискала бы симпатии многих людей и на другом берегу Днестра. "Нынешняя же позиция нового президента Молдовы всего лишь подтверждает, что она не рассматривает жителей Приднестровья как сограждан", - считает сенатор.

"И это, как и ее недавние высказывания по ОГРВ (Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова) и миротворцам, разумеется, лишь отдаляет, а не приближает перспективы урегулирования", - подчеркнул Косачев.

Избранный президент Молдовы Майя Санду на большой пресс-конференции 30 ноября заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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