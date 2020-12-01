МИД РФ: присутствие ОГРВ в Приднестровье имеет четкие миротворческие цели

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о целях нахождения российских миротворческих сил в Приднестровье и о существующих механизмах взаимодействия Молдовы и России.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Нахождение российских войск в Приднестровье служит строго определенным целям в рамках совместных миротворческих сил, а также обусловлено необходимостью охраны военных складов.

"Присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье имеет абсолютно четкие, обозначенные и имеющие правовую основу цели. ...Второй момент, который чрезвычайно важен, – нахождение российских военнослужащих в Приднестровье объясняется необходимость охраны военных складов, складов с военным имуществом", – сообщила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Она также отметила, что "вбрасывания" определенных тем в публичное пространство со стороны избранного президента Молдовы Майи Санду не способствуют урегулированию двусторонних отношений и подчеркнула, что для обсуждения любых вопросов существуют налаженные механизмы диалога.

"Когда люди идут к микрофону, они чего-то хотят добиться, вынося в публичное пространство некие темы. Предполагается, что их невозможно решить, либо другая сторона не готова слышать партнера и так далее. …У нас существуют все виды диалоговых механизмов, существуют нормальные формы общения по дипломатическим каналам, через которые можно решать различные и даже самые сложные вопросы", – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что в Москве также не знают, зачем нужно "в публичном пространстве постоянно поднимать эту тему, в различных аспектах, не придавая ей четкости формулировок". О целях таких действий Захарова предложила узнать у молдавской стороны.

"Зачем в публичное пространство вбрасывается сейчас эта тема (присутствия российских миротворцев в Приднестровье – ред.) – этот вопрос нужно задать молдавской стороне", – указала Захарова.

Захарова также подчеркнула, что Москва открыта к обсуждению любых вопросов, актуальных как для Молдовы, так и для России и готова вести диалог по всем вопросам.

"У нас существует целый спектр направлений для взаимодействия: гуманитарное, экономическое сотрудничество, политическое взаимодействие. Большое количество вопросов, которые мы обсуждаем ежедневно. У нас существует договорная база наших отношений, они выстраиваются не просто от политика к политику, от деятеля к деятелю, они выстраиваются на основе договоренностей и соглашений", - подчеркнула Захарова.

Избранный президент Молдовы Майя Санду в понедельник высказалась за преобразование миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ и вывод Оперативной группы российских войск из Приднестровья. Об этом Санду заявила на первой большой пресс-конференции после своего избрания. Санду отметила, что будет обсуждать эти вопросы с руководством России после своего вступления в должность. По мнению Санду, российское военное присутствие в Приднестровье необходимо разделять на две части: Оперативную группу российских войск и миротворческий контингент.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova