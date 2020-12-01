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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров призвал новое руководство Молдовы учитывать достигнутые договоренности

МИД РФ
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201201/32720268/lavrov-prizval-novoe-rukovodstvo-moldova-uchityvat-dostignutye-dogovorennosti.html

Глава МИД России напомнил, что российские миротворцы находятся в Приднестровье в соответствии с решениями группы "5+2", поддерживая стабильность в регионе и осуществляя контроль за военными складами.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. По мнению главы МИД России, озвученному на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), новое руководство Молдовы в вопросе вывода российского контингента из Приднестровья должно учитывать прежние договоренности.

"Конечно, мы слышим ее (Майи Санду, - прим. ред.) концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что добрые отношения с любой страной... предполагают учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде", - сказал Лавров. 

Он также подчеркнул, что помимо миротворческой миссии в регионе, группа российских войск также призвана охранять военные склады, утрата контроля над которыми грозит серьезными инцидентами.

Maia Sandu
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду высказалась за прекращение российской миротворческой миссии в Приднестровье

"Там есть вторая группа российских военнослужащих - объединенная группа войск, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне. И эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами", - заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России также обратил внимание на то, что российские миротворцы, находятся в Приднестровье в соответствии с решениями группы "5+2", призванными поддерживать стабильность в регионе.

"Российские миротворцы, как и миротворцы Молдовы и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы "5+2", одобренными ОБСЕ. И они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным, для того чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта", - заключил Лавров.

Избранный президент Молдовы Майя Санду в понедельник высказалась за преобразование миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ и вывод Оперативной группы российских войск из Приднестровья. Об этом Санду заявила на первой большой пресс-конференции после своего избрания. Санду отметила, что будет обсуждать эти вопросы с руководством России после своего вступления в должность. По мнению Санду, российское военное присутствие в Приднестровье необходимо разделять на две части: Оперативную группу российских войск и миротворческий контингент.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава республики еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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