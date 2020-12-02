Путин - о подключении стран ОДКБ и СНГ для гуманитарной помощи в Карабахе

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Россия заинтересована в подключении всех партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ для гуманитарной помощи людям в Карабахе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе саммита ОДКБ.

"Российская сторона в координации с Ереваном и Баку уже занимается всеми этими вопросами. Естественно, мы заинтересованы в подключении гуманитарных усилий всех наших партнеров по ОДКБ и СНГ. Обсуждаем также возможности сотрудничества с другими международными организациями", - сказал российский лидер.

На заседании, которое проходило онлайн-формате, также был затронут вопрос реализации трехстороннего заявления по Карабаху.

"В настоящее время трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется. На линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы", - подчеркнул Владимир Путин.

"Всем хорошо известно, что потребовались активные посреднические усилия России для того, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации", - также отметил он.

Владимир Путин также говорил о важности оказания помощи людям, оказавшимся в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Теперь важно сообща оказать помощь пострадавшим в районе людям, в районе боевых действий. Оказать помощь в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев. С восстановлением разрушенной инфраструктуры. С защитой памятников истории, религии и культуры", - подчеркнул российский лидер.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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