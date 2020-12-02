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Флаги ОДКБ и стран участниц договора

Заинтересованным странам может быть предоставлен статус наблюдателя в ОДКБ

© Photo : Организация Договора о коллективной безопасности
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201202/32729918/Zainteresovannym-stranam-mozhet-byt-predostavlen-status-nablyudatelya-v-ODKB.html

О том, что государства, заинтересованные в поддерживании регулярных отношений с ОДКБ, могут получить в ней статус наблюдателя и партнера, на саммите Организации Договора о коллективной безопасности заявил президент РФ.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik.Работа по приоритетным для ОДКБ направлениям в этом году осуществлялась в плановом режиме, Россия считает перспективной возможность предоставления странам, желающим поддерживать регулярные отношения с ОДКБ, статусов наблюдателя и партнера. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на заседании Совета коллективной безопасности в рамках ОДКБ, мероприятие проходило в онлайн-формате. 

Лавров: ОДКБ может предоставить статус наблюдателя ШОС и СНГ.
© Sputnik
Лавров: ОДКБ может предоставить статус наблюдателя ШОС и СНГ

Как передает РИА Новости, президент России заявил, что рассчитывает на регулярность совместных заседаний министров обороны СНГ, ШОС и ОДКБ, поскольку этот формат позволяет лучше координировать позиции в военно-политической сфере. 

"Впервые в сентябре в Москве прошло совместное заседание министров обороны государств ОДКБ, а также СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Рассчитываем, что встречи в таком расширенном формате станут регулярными, поскольку позволяют лучше координировать позиции в военно-политической сфере с нашими ключевыми партнерами", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политический союз, созданный бывшими республиками СССР на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ).

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В ШОС - Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, наблюдателями организации являются Иран, Монголия, Пакистан и Индия. Республика Молдова является государством-участником СНГ с 1994 года.

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