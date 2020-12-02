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Путин провел сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ. 2 декабря 2020.

Путин: не сомневаюсь, что белорусам хватит политической зрелости для диалога

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201202/32730848/putin-ne-somnevayus-chto-belorusam-khvatit-politicheskoy-zrelosti-dlya-dialoga.html

Российский лидер также назвал одно из оснований, на котором зиждется его уверенность, что граждане страны могут решить свои проблемы сами.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин надеется, что народу Белоруссии хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно выстроить внутриполитический диалог и решить внутренние вопросы без давления и вмешательства извне.

"Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

Владимир Путин
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Не сомневаюсь нисколько, продолжил он, что это получится, "в том числе имею в виду и политический опыт президента Белоруссии".

Он выразил уверенность, что "надо дать возможность в конце концов народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес".

В качестве негативного примера президент России привел события так называемой "арабской весны" и других цветных революций.

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