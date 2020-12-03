Глава минобороны Азербайджана встретился с командующим российских миротворцев

На встрече министра обороны с командующим миротворцев обсуждались вопросы выполнения положений заявления по Карабаху.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Информацию о встрече главы оборонного ведомства Азербайджана Закира Гасанова с командующим российских миротворцев Русланом Мурадовым РИА Новости подтвердили в пресс-службе азербайджанского военного ведомства.

"Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим российскими миротворческими силами, размещёнными в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. В ходе встречи обсуждались вопросы выполнения положений совместного заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении", - сообщили в пресс-службе.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько безуспешных попыток заключить перемирие. Прекращение огня сделало возможным только трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

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