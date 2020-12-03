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Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото.

В МИД РФ отвергли обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдовы

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
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Sputnik Молдова
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Российский воинский контингент находится в Приднестровье на законных основаниях, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. В МИД России утверждают, что пребывание в Приднестровье российского воинского контингента осуществляется исключительно на законных основаниях, сообщает РИА Новости.

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"За 28 лет своего существования миротворческая операция на Днестре доказала свою эффективность, надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе, все документы на этот счет, все-таки, я думаю, можно было бы в НАТО изучить", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в четверг.

Основная задача российских войск в регионе – поддержание стабильности и обеспечение охраны военных складов в Колбасне. Кроме того российский контингент является основной составной частью совместных миротворческих сил, размещенных в Приднестровье.

"Россия привержена неукоснительному выполнению своим воинским контингентом мандата и задач миротворческой операции. Мы исходим из того, что эта тема находится в плоскости двусторонних российско-молдавских отношений", – добавила Захарова.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-участниц Североатлантического альянса заявил, что Молдова "является страной-партнером НАТО", а присутствие российских военнослужащих на ее территории несет угрозу независимости и неделимости страны.

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