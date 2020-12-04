16:58 04 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.28
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Кремль и МИД.

Телефонный разговор Лаврова и Чокоя: обсудили урегулирование в Приднестровье

© Sputnik / Nataliya Seliverstova
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (57)
203 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/0b/31632898.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201204/32759123/telefonnyy-razgovor-lavrova-i-chokoya-obsudili-uregulirovanie-v-pridnestrove.html

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, диалог состоялся по инициативе молдавской стороны.

КИШИНЕВ 4 дек - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с молдавским коллегой Аурелием Чокоем двусторонние отношения и ситуацию в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров ответил Майе Санду на призыв вывести российских миротворцев из Приднестровья
© Ruptly
Видео - Лавров ответил Санду на призыв вывести российских миротворцев из Приднестровья

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, телефонный разговор состоялся по инициативе молдавской стороны.

"Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития российско-молдавских отношений, сотрудничества в СНГ и взаимодействия Молдавии с Евразийским экономическим союзом в качестве наблюдателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны выразили общее мнение о необходимости сохранения дружественного и конструктивного характера двустороннего взаимодействия, поддержания интенсивных контактов на различных уровнях.

"Состоялся обмен оценками текущей ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, а также вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес", - добавили в министерстве.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (57)

По теме

МИД РФ: присутствие ОГРВ в Приднестровье имеет четкие миротворческие цели


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Фото - Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
Подгорает из-за Крыма: в НАТО мечтают запретить Российскую армию
Подгорает из-за Крыма: в НАТО мечтают запретить Российскую армию - видео
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться