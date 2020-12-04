Телефонный разговор Лаврова и Чокоя: обсудили урегулирование в Приднестровье

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, диалог состоялся по инициативе молдавской стороны.

КИШИНЕВ 4 дек - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с молдавским коллегой Аурелием Чокоем двусторонние отношения и ситуацию в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, говорится в сообщении МИД РФ.

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, телефонный разговор состоялся по инициативе молдавской стороны.

"Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития российско-молдавских отношений, сотрудничества в СНГ и взаимодействия Молдавии с Евразийским экономическим союзом в качестве наблюдателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны выразили общее мнение о необходимости сохранения дружественного и конструктивного характера двустороннего взаимодействия, поддержания интенсивных контактов на различных уровнях.

"Состоялся обмен оценками текущей ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, а также вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес", - добавили в министерстве.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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