Евросоюз осудил перевод СИБ под контроль парламента

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Евросоюз осудил голосование в парламенте Молдовы по закону о переходе Службы информации и безопасности под контроль законодательного органа.
Инициатива была "внесена поспешно и непрозрачно. Голосование проходило без соблюдения необходимых парламентских процедур", — говорится в коммюнике Европейской службы внешнеполитической деятельности.
Moldova:legislative proposals on limitations of Presidential powers were tabled in hasty & non-transparent way. Voting wasn't in the necessary rules. Changes to Presidential powers must respect legally-enshrined procedures, incl.democratic scrutiny. https://t.co/aNVROVytKY— Peter Stano (@ExtSpoxEU) December 4, 2020
Аналогичное заявление разместил в Twitter и Петер Стано, пресс-секретарь координатора ЕС по внешней политике и политике безопасности.
Европейский Союз ожидает, что "все лица, принимающие решения в Республике Молдова, ассоциированном с ЕС государстве, будут уважать верховенство закона и гарантировать демократию в соответствии с ожиданиями населения и основными принципами амбициозного Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой", — говорится в коммюнике внешнеполитической службы Евросоюза.
Почему СИБ перевели под контроль парламента
Это решение было принято без участия депутатов фракций ДПМ, "Действие и солидарность" и "Платформы DA".
До 2019 года СИБ уже находилась под контролем парламента. С тех пор и до настоящего времени служба была переподчинена главе государства. Инициативу о передаче этого ведомства внесли в парламент социалисты, аргументировав это тем, что у Майи Санду двойное гражданство - Молдовы и Румынии.
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