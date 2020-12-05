Главы МИД России и Азейрбайджана провели телефонный разговор

Сразу несколько тем обсудили Сергей Лавров и Джейхун Байрамов - о чем именно говорили главы МИД, рассказали во внешнеполитическом ведомстве РФ.
КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ход выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сказано в опубликованном в субботу сообщении МИД РФ.
"Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября этого года, включая взаимодействие сторон с российскими миротворцами, а также актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные вопросы международной повестки дня", - отметили в МИД РФ.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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