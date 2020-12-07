Лукашенко рассказал о "красивой демократичной схеме" распределения полномочий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, каким он видит грядущее перераспределение полномочий между ветвями власти в стране.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Белорусский лидер описал "демократичную схему" распределения полномочий, при которой различным ветвям власти будут отданы не только дополнительные права в принятии решений, но также добавится и ответственность.

"Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия", – цитирует слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Президент Белоруссии также описал свое видение схемы распределения полномочий, а также подчеркнул, что основные принципы деятельности государства должны регулироваться всеобщим народным собранием. Именно такую схему белорусский лидер назвал "абсолютно прозрачной, красивой, демократичной".

"Во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал - если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа", – сказал Лукашенко.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova