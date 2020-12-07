Страны ОБСЕ призвали как можно скорее провести встречу в формате "5+2"

Министры иностранных дел государств-участников ОБСЕ подтвердили намерение найти мирное, всеобъемлющее и прочное решение приднестровского конфликта.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Декларация о переговорной процедуре "5+2" по приднестровскому урегулированию была принята на очередном заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ, которое состоялось в Тиране.

Министры иностранных дел стран-участниц организации подтвердили свою решимость найти мирное, всеобъемлющее и прочное решение приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с принятием особого статуса приднестровского региона.

В этом контексте министры подчеркнули важность переговорного формата "5+2" и призвали участников как можно скорее в 2021 году организовать встречу в этом формате.

Главы МИД обсудили и вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19.

Они Также высказались за активизацию диалога в деле защиты прав человека, включая восстановление свободного передвижения между двумя берегами Днестра.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova