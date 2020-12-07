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Страны ОБСЕ призвали как можно скорее провести встречу в формате "5+2"

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (302)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201207/32800218/strany-obse-prizvali-kak-mozhno-skoree-provesti-vstrechu-v-formate-52.html

Министры иностранных дел государств-участников ОБСЕ подтвердили намерение найти мирное, всеобъемлющее и прочное решение приднестровского конфликта.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Декларация о переговорной процедуре "5+2" по приднестровскому урегулированию была принята на очередном заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ, которое состоялось в Тиране.

Министры иностранных дел стран-участниц организации подтвердили свою решимость найти мирное, всеобъемлющее и прочное решение приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с принятием особого статуса приднестровского региона.

Флаги ОБСЕ
© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
В ОБСЕ не получали запроса от Молдовы о замене миротворцев на наблюдателей
В этом контексте министры подчеркнули важность переговорного формата "5+2" и призвали участников как можно скорее в 2021 году организовать встречу в этом формате.

Главы МИД обсудили и вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19.

Они Также высказались за активизацию диалога в деле защиты прав человека, включая восстановление свободного передвижения между двумя берегами Днестра.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (302)

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Теги:
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