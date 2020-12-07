Премьер-министр Румынии подал в отставку - детали

Переговоры после парламентских выборов, в которых победила социал-демократическая партия, могут привести к созданию правительства из правоцентристских партий.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Премьер-министр Румынии Лудовик Орбан объявил, что подает в отставку после парламентских выборов 6 декабря.

Глава кабмина уточнил, что не цепляется за свою должность и что последующие переговоры должны привести к созданию правительства из правоцентристских партий, которые поддерживают евроатлантический вектор Румынии, и которое воспользуется возможностями Румынии.

Он добавил, что заканчивает свой срок на посту премьер-министра после одного года и месяца, когда Румыния переживала чрезвычайно трудный период.

"Я ухожу с поста премьер-министра с осознанием того, что долг выполнен", - подытожил Орбан.

Он уточнил, что 6 декабря граждане Румынии определились с составом будущего парламента, а его цель - сформировать парламентское большинство без социал-демократов.

Как объяснил Орбан, после отставки премьер-министра действующее правительство возглавит один из министров, которого назначит президент Румынии.

Бывший премьер выразил убежденность в том, что в будущих переговорах с национал-либеральной партией удастся создать новый кабинет министров.

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