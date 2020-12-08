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Лавров: Запад пытается дискредитировать ООН

© REUTERS / Carlo Allegri
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201208/32805009/lavrov-zapad-pytaetsya-diskreditirovat-united-nations.html

Европейский союз пытается установить свои правила, игнорируя органы, которые созданы под эгидой ООН, считает глава Министерства иностранных дел России.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Евросоюз отказался от концепции многополярного мироустройства, выбрав своим ориентиром политику США, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании попечительского совета и Общего собрания Российского совета по международным делам (РСМД), прошедшем в режиме видеоконференции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Пресс-служба МИД РФ
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"Судя по всему, Евросоюз отказался от претензий на роль одного из полюсов в многополярной системе, которая формируется объективно и полностью ориентируется на США. Линия Германии по многим вопросам в последнее время убеждает нас, что именно так хочет поступать Берлин, сохраняя свои претензии на полное лидерство в ЕС", - сказал Лавров.

По его словам, Запад в качестве оправдания своего видения мироустройства выдвигает противоречивую концепцию, основанную на правилах, которые выдумываются на ходу и обсуждаются в узких кругах. Такая концепция не предусматривает вынесения вопросов на всеобщее обсуждение в соответствующих международных структурах, чем фактически дискредитирует их.

"Запад выдвигает пресловутую концепцию "миропорядка, основанного на правилах". Правила выдумываются на ходу на различных междусобойчиках... Евросоюз создает (правила) в своем узком кругу, не удосуживаясь обращаться в универсальные органы, которые созданы под эгидой ООН. Эти органы, которые сейчас переживают непростые времена, Запад пытается всячески дискредитировать. Либо пытается подчинить их своей воле через "приватизацию" секретариатов, как мы это видим в ОЗХО, либо, когда это не получается, выносит соответствующую тематику за пределы ооновских структур, за пределы универсальных конвенций", - заявил Лавров.

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