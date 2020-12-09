15:32 09 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.98
  • USD17.32
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Кремль и здание МИД.

МИД России предостерег США от стремления к военному превосходству и запугиванию

© Sputnik / Владимир Песня
Политика
Получить короткую ссылку
6910
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201209/32823156/mid-rf-predostereg-usa-ot-stremleniya-k-voennomu-prevoskhodstvu-i-zapugivaniyu.html

Москва обратила внимание Вашингтона и всего международного сообщества на пагубные последствия такого подхода.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Москва предостерегает Вашингтон от политики стремления к безоговорочному военному превосходству, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На самом деле они (США - ред.) стремятся к безоговорочному военному превосходству, причем это стремление подпитывается опаснейшей иллюзией относительно возможности победить в ядерном в конфликте", - сказал он журналистам в среду.

Москва, продолжил замминстра,  предостерегает и США, и все международное сообщество от пагубных последствий такого подхода, если он и дальше будет сохраняться американцами в плоскости практической работы.

США выдвинули новое условие России для продления СНВ-3
© Video : Sputnik/RUPTLY
Россия разочарована поведением США в переговорах по ДСНВ-3

В то же время Рябков прокомментировал слова помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера, который сказал, что страны, приобретающие вооружения у России и Китая, могут попасть под американские санкции.

"Это повторяется изо дня в день. Люди, которые все это тиражируют, изобличают себя в качестве, во-первых, апологетов недобросовестной конкуренции, и на этом рынке тоже, и, во-вторых, демонстрируют, что они полностью погрязли в представлениях о том, что современный мир - это мир соперничества великих держав, в котором надо не решать общие проблемы, а просто диктовать свою волю, шантажировать, запугивать всех вокруг", - сказал Рябков в среду журналистам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Предвзято и тенденциозно: МИД про доклад Госдепа о контроле за вооружениями


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Канцлер Германии Ангела Меркель уже десятый год занимает первое место в рейтинге.
Фото - Самые влиятельные женщины мира по версии Forbes
Протест аграриев в Кишиневе: что происходит в центре столицы – видео
Видео - Протест аграриев в Кишиневе: что происходит в центре столицы
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться