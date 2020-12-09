МИД России предостерег США от стремления к военному превосходству и запугиванию

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Москва предостерегает Вашингтон от политики стремления к безоговорочному военному превосходству, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На самом деле они (США - ред.) стремятся к безоговорочному военному превосходству, причем это стремление подпитывается опаснейшей иллюзией относительно возможности победить в ядерном в конфликте", - сказал он журналистам в среду.

Москва, продолжил замминстра, предостерегает и США, и все международное сообщество от пагубных последствий такого подхода, если он и дальше будет сохраняться американцами в плоскости практической работы.

В то же время Рябков прокомментировал слова помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера, который сказал, что страны, приобретающие вооружения у России и Китая, могут попасть под американские санкции.

"Это повторяется изо дня в день. Люди, которые все это тиражируют, изобличают себя в качестве, во-первых, апологетов недобросовестной конкуренции, и на этом рынке тоже, и, во-вторых, демонстрируют, что они полностью погрязли в представлениях о том, что современный мир - это мир соперничества великих держав, в котором надо не решать общие проблемы, а просто диктовать свою волю, шантажировать, запугивать всех вокруг", - сказал Рябков в среду журналистам.

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