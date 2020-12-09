Саммит СНГ: 18 декабря, в режиме онлайн

В этом году в Содружестве председательствует Узбекистан.
Перед саммитом состоится совет министров иностранных дел СНГ. В четверг, 10 декабря, они обсудят вопросы интеграции с акцентом на совместные действия по преодолению последствий коронавируса. Кроме того, им предстоит рассмотреть документы, которые в случае одобрения будут внесены в повестку дня Совета глав государств СНГ 18 декабря.
Жаркий день для полицейских и политиков, несмотря на холодную погоду, выдался в молдавской столице – десятки сельхозпроизводителей вывели свою технику на центральную площадь Кишинева. Большая парковка из ревущих тракторов возникла прямо перед зданием кабмина.