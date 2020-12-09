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Флаги государств СНГ. Архивное фото.

Саммит СНГ: 18 декабря, в режиме онлайн

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201209/32827239/summit-cis-18-dekabrya-v-rezhime-online.html

Перед саммитом состоится совет министров иностранных дел Содружества. В четверг, 10 декабря, они обсудят вопросы интеграции с акцентом на совместные действия по преодолению последствий коронавируса.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Саммит СНГ 18 декабря пройдет в онлайн-режиме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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В этом году в Содружестве председательствует Узбекистан.

Перед саммитом состоится совет министров иностранных дел СНГ. В четверг, 10 декабря, они обсудят вопросы интеграции с акцентом на совместные действия по преодолению последствий коронавируса. Кроме того, им предстоит рассмотреть документы, которые в случае одобрения будут внесены в повестку дня Совета глав государств СНГ 18 декабря.

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