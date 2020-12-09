Саммит СНГ: 18 декабря, в режиме онлайн

Перед саммитом состоится совет министров иностранных дел Содружества. В четверг, 10 декабря, они обсудят вопросы интеграции с акцентом на совместные действия по преодолению последствий коронавируса.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Саммит СНГ 18 декабря пройдет в онлайн-режиме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В этом году в Содружестве председательствует Узбекистан.

Перед саммитом состоится совет министров иностранных дел СНГ. В четверг, 10 декабря, они обсудят вопросы интеграции с акцентом на совместные действия по преодолению последствий коронавируса. Кроме того, им предстоит рассмотреть документы, которые в случае одобрения будут внесены в повестку дня Совета глав государств СНГ 18 декабря.

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