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Ракетный эсминец США Дональд Кук в порту Одессы.

МИД России: Москва обеспокоена разведдеятельностью США в Черном море

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Sputnik Молдова
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В ответ предпринимаются многоплановые меры по безусловному обеспечению собственной безопасности, включая безопасность Крыма.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Россия обеспокоена нарастающей военной активностью США в акватории Черного моря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Корабли НАТО в Черном море
© Photo : NATO Maritime Command
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Он подчеркнул, что РФ "весьма обеспокоена существенным наращиванием американской деятельности тренировочного плана, разведывательного характера в акватории Черного моря и прилегающих к акватории районах, — все это создает потенциально опасную ситуацию".

"Для нас очевидно, что отказа от этой линии в США не произойдет независимо от того, кто окажется в конечном итоге в Белом доме после 20 января - дня инаугурации будущего года", - сказал Рябков.

Россия, по его словам, к этому готовится и предпринимает многоплановые меры по безусловному обеспечению собственной безопасности, включая безопасность Крыма.

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