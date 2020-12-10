МИД России: Москва обеспокоена разведдеятельностью США в Черном море

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Россия обеспокоена нарастающей военной активностью США в акватории Черного моря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что РФ "весьма обеспокоена существенным наращиванием американской деятельности тренировочного плана, разведывательного характера в акватории Черного моря и прилегающих к акватории районах, — все это создает потенциально опасную ситуацию".

"Для нас очевидно, что отказа от этой линии в США не произойдет независимо от того, кто окажется в конечном итоге в Белом доме после 20 января - дня инаугурации будущего года", - сказал Рябков.

Россия, по его словам, к этому готовится и предпринимает многоплановые меры по безусловному обеспечению собственной безопасности, включая безопасность Крыма.

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