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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза

Узбекистану и Кубе предоставлен статус стран-наблюдателей в ЕАЭС

© Sputnik / Владислав Воднев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201211/32850913/Uzbekistanu-i-Kube-predostavlen-status-stran-nablyudateley-v-EAES.html

В рамках выступления на саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин подчеркнул важность укрепления связей Союза с традиционными партнерами.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета Узбекистану и Кубе был предоставлен статус стран-наблюдателей в этом союзе.

Президент Молдавии Игорь Додон на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе. Архивное фото.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Действующий президент: каким может быть будущее сотрудничество Молдовы с ЕАЭС

Президент России Владимир Путин охарактеризовал это как важный и качественный шаг по укреплению связей ЕАЭС с традиционными партнерами.  

"Хотел бы отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭС вызывает заинтересованное внимание целого ряда зарубежных государств. Сегодня Высший евразийский экономический совет примет решение о предоставлении Республике Узбекистан... и Республике Куба... мы предоставляем им статус наблюдателя", - сказал российский лидер в ходе выступления на саммите ЕАЭС.

"Это действительно важный, качественный шаг по укреплению связей Союза с нашими естественными, традиционными партнерами", - сказал президент РФ.

Он также подчеркнул, что Россия поддерживает проект стратегии развития интеграции в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года. Этот документ предусматривает формирование общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также создание единого цифрового пространства. 

"Мы поддерживаем подготовленный правительствами "пятерки" проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, предусматривающий завершение формирования в рамках ЕврАзЭС общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства", - сказал Путин.

По его словам, это нацелено на то, чтобы стимулировать рост экономик государств, входящих в ЕАЭС, и повысить благосостояние и качество жизни граждан.

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