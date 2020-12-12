Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили договоренности по Карабаху

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Глава российского внешнеполитического ведомства обсудил в субботу со своим азербайджанским коллегой реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху. Об этом говорится в сообщении российского МИД, передает РИА Новости.

Сообщается, что предметом обсуждений стали вопросы международной и двусторонней повестки дня, включая практические задачи реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по нагорно-карабахскому урегулированию.

Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. До первой декады ноября предпринимались безуспешные попытки остановить кровопролитие. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении – Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян – подписали совместное заявление, которое предусматривало полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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