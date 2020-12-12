Видео - АПЛ "Владимир Мономах" выполнила пуск ракет "Булава"

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Залповый пуск выполнили в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, сообщает РИА Новости.

Стрельба велась из подводного положения в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме.

"По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", — сообщили журналистам в российском Министерстве обороны.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что при подготовке и проведении пусков экипаж атомного подводного крейсера "Владимир Мономах" проявил высокий профессионализм и морскую выучку.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что пуск четырех баллистических ракет был выполнен на дальность более 5,5 тысячи километров.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Российской Федерации Владимиру Путину о завершающем этапе тренировки по управлению стратегическими наступательными силами, в ходе которой ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота из подводного положения произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" на дальность более 5,5 тыс. км из акватории Охотского моря", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Ранее подлодка запускала только две ракеты "Булава" в одном залпе — в ноябре 2015 года из Белого моря по полигону Кура.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" — атомная подводная лодка четвертого поколения. Его основное вооружение — 16 баллистических ракет "Булава", несущих ядерные боевые части.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova