Трамп намерен назначить советника, чтобы расследовать дело сына Байдена - СМИ

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США, а также вопросов, связанных с сыном Джо Байдена Хантером, намерен американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Сообщается, что некоторое время назад Трамп поручил своим советникам начать поиск людей, которые могли бы занять должность спецсоветника. Несколько чиновников Белого дома и сторонники нынешнего президента в конгрессе США также настаивали на необходимости такого назначения.

Один из осведомленных источников проинформировал: руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщал о том, что Трамп хочет назначить такого советника как можно скорее, пишет агентство.

Ранее на этой неделе газета Politico со ссылкой на источники сообщила: власти Южного округа американского штата Нью-Йорк проверяют финансовые дела сына Джо Байдена Хантера.

Байден-младший, со своей стороны, заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выразил сыну поддержку. По данным телеканала Fox News, министерство юстиции США изучает в рамках расследования деловые отношения сына Байдена в Китае.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого американский лидер заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". Пресса писала, что в 2013 году в 2013 году, когда Джо Байден был вице-президентом, Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу Джонатана Ли – главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR – со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов могут подставить вице-президента под огонь критики.

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